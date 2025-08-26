Mientras se define el futuro de Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima mantiene la expectativa por conocer a su rival en los cuartos de final.

La suspensión del partido de vuelta, producto de los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, ha generado una gran incertidumbre tanto en los clubes involucrados como en los aficionados de los Íntimos.

Desde Lima, dirigentes y medios locales analizan las posibles sanciones de la Conmebol, ya que estas determinarán quién enfrentará al conjunto incaico.

Mauricio Loret de Mola advierte que la U sería el rival de Alianza Lima

El periodista Mauricio Loret de Mola, en el programa de YouTube llamado Denganche, compartió la información que circula en suelo peruano.

“Ojo. Yo creo que los dos equipos tienen que ser sancionados, ahora lo que me apuntan es que sí tendría rival Alianza Lima y yo entendería que tendría que ser la Universidad de Chile. Yo no estoy de acuerdo pero es lo que a mí me dicen”, expresó el comunicador.

La U estaba ganando la serie ante el Rojo por 2 a 1 | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Estas declaraciones reflejan la incertidumbre que domina la región, mientras el ente rector del fútbol sudamericano mantiene en reserva su decisión oficial sobre qué equipos avanzarán a los cuartos de final.