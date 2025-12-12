Universidad de Chile ya comenzó a proyectar su plantel para la temporada 2026, un año donde deberá afrontar desafíos de alta exigencia como la Copa Sudamericana, la Liga de Primera y las demás competencias nacionales.

En ese contexto, la salida de varios delanteros —entre ellos Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras— abre la puerta para que nuevas figuras del club puedan dar un salto definitivo.

Uno de ellos es Ignacio “Nacho” Vásquez, quien con la llegada de Gustavo Álvarez comenzó a sumar minutos en el Primer Equipo e incluso logró convertir goles, aunque con el paso de las semanas fue perdiendo terreno en el Romántico Viajero.

Ignacio Vásques solo disputó 4 partidos en la temporada 2025 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Alejandro Lorca sobre la situación de Ignacio Vásquez

Ahora, con la salida del técnico argentino y el reinicio del proyecto deportivo, todos los jugadores parten desde cero. Por lo mismo, el reconocido relator Alejandro Lorca, en el programa Balong Radio, advirtió que el ex Cobresal debe volver a tener protagonismo en el 2026.

“El año que viene debiera y me gustaría que tuviera mayor presencia un chico que perdió prestancia: Ignacio Vásquez”, sostuvo Lorca.

El narrador profundizó en su análisis y explicó que “a partir de la salida de varios delanteros puede y debe tener su cupo, porque es un chico bien habilidoso que te puede jugar por las orillas o como 10. Perfectamente, puede ser un Altamirano sustituto o un complemento de Altamirano en ese rol”.

En síntesis…