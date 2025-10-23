Universidad de Chile recibe esta tarde a Lanús por el partido de ida de las semifinales de Copa Sudamericana, partido que, pese a no contar con la presencia de hinchas, registró serios desmanes en la previa.

Como es sabido, los Azules no pueden contar con su hinchada debido al grave castigo impuesto por la Conmebol tras los incidentes ante Independiente de Avellaneda en agosto pasado. Luego de los desmanes de esta tarde, las sanciones podrían eventualmente empeorar.

Y es que en la antesala al choque frente al cuadro ‘Granate’, varios hinchas universitarios se reunieron en los alrededores del Estadio Nacional, lugar desde donde apedrearon a la delegación del elenco trasandino en su llegada al recinto de Ñuñoa.

¿Más castigos para Universidad de Chile?

Aquello quedó registrado por un oficial del ente rector del fútbol sudamericano, tal como se ve en imágenes difundidas por el portal RedGol, quienes publicaron en su web un registro en donde se aprecia cómo la autoridad registra parte de los desmanes ocurridos en Ñuñoa.

“La autoridad enviada por el ente sudamericano incluso fue a mirar el lugar exacto donde se produjo la grave situación, para ver si estaba dentro o afuera del perímetro de seguridad que tiene que resguardar el local, en este caso, Universidad de Chile”, aseguraron en el citado medio.

“El comisario tomó registro con su celular de todo lo que pasaba, por lo que en el futuro cercano se pueden venir más castigos para el equipo nacional”, aseguraron.