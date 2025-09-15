Universidad de Chile prepara para las maletas para su próximo desafío: jugar ante Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana. El cuadro laico tendrá una dura batalla en la capital peruana.

En ella, el equipo de Gustavo Álvarez tendrá que derrotar a los blanquiazules, que se encomiendan a todos los dioses para lograr una victoria. Incluso, llevaron su deseo hasta la Ciudad del Vaticano.

¿Qué pasó? En la previa de dicho compromiso en el Estadio Alejandro Villanueva, un campeón con Alianza Lima visitó al Papa León XIV y le entregó una camiseta de tal club con su nombre secular.

Ese es el caso de George Forsyth, que este lunes reveló su cita con la autoridad religiosa. Seguramente, el retirado portero le pidió una oración por el elenco limeño.

“¡Orgullosamente peruano! Gracias, Papa León XIV, por la alegría de compartir contigo en la semana de tu cumpleaños“, lanzó el otrora futbolista y actual empresario.

“Así como recibiste con cariño la camiseta blanquiazul grabada con tu nombre, tú escribiste en nuestros corazones el amor a Dios. ¡Sabes que el pueblo peruano caminará siempre contigo porque nuestra ALIANZA es eterna!“, cerró.

El Papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima en la previa de la llave ante Universidad de Chile.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Alianza Lima

El compromiso de ida, válido por los cuartos de final de Copa Sudamericana, está programado para el jueves 18 de septiembre. Se jugará desde las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva.