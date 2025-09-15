Universidad de Chile tiene que dar vuelta la página tras quedarse con la Supercopa contra Colo Colo. ¿La razón? El cuadro laico deberá viajar hasta Perú para seguir soñando a nivel internacional.

Este jueves 18 de septiembre –en plenas Fiestas Patrias– los azules enfrentarán a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana. Un compromiso que sacará chispas en el continente.

Por ello, en la previa de embarque hacia la capital peruana, Nicolás Guerra habló en conferencia de prensa. El delantero azul analizó la llave y juramentó dar la vida para clasificar a semifinales.

“Son cuartos de final de Copa Sudamericana, ellos llegaron hasta esta instancia igual que nosotros. Tienen mérito, son un gran equipo, entonces va a ser difícil, va a estar peleado”, comentó.

“Vamos a ir a allá, planificar el partido y entrenarlo. Vamos a ir a jugar y a ganar, esa es la idea de nosotros. En esta instancia ya no hay partidos fáciles, ya sea de local o visita“, agregó.

Nicolás Guerra llegará encendido a la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Photosport)

La desventaja de Universidad de Chile ante Alianza Lima

Finalmente, Nico Guerra -que goza de su estado de gracia tras anotar ante el archirrival- lamentó una desventaja ante los limeños. ¿Cuál? Los azules no contarán con público en los dos enfrentamientos.

“Siento que vamos a tener algo en contra, que va a ser nuestra gente. Nos vamos a tener que hacer fuertes, sabiendo que nos van a apoyar desde todos lados“, concluyó.