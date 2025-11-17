Todo ha cambiado para el delantero argentino Luciano Pons. Porque de ser desechado por Universidad de Chile, este año le fue muy bien en Atlético Bucaramanga donde ha convertido 22 goles y es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de su club.

BOLAVIP conversa con el periodista colombiano Andrés Marocco, el que deja en claro la postura del jugador en relación a la posibilidad de volver a la U otra vez para intentarlo de nuevo.

“Él (Luciano Pons) no quiere volver, el no quiere volver porque le ha ido muy bien en el Bucaramanga, y la familia se ha adaptado a la ciudad, es un ídolo del Atlético Bucaramanga”, indicó el comunicador de ESPN.

Marocco da a conocer la situación actual del equipo colombiano: “Están listos en la Sudamericana, y pueden clasificar a la Libertadores, quedó una espinita con lo que pasó este año, por esa derrota ante Colo Colo que le impidió clasificar a octavos de final y luego en la Sudamericana con Mineiro quedaron afuera por penales”.

El periodista además deja en claro que en la cabeza de Pons no está en tener una revancha en nuestro país con la camiseta azul.

“Es un grupo que está muy comprometido y que va ahora por el campeonato, están compenetrados, él está muy tranquilo con la ciudad y yo creería que se quiere quedar”, indicó.

Agregando que “no le fue bien en Chile, y cuando no te va bien en algo, no creo que quiera repetir y ahora conociendo a la U, no lo van a regalar”.

