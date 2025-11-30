El fútbol chileno sigue dejando noticias sobre transferencias y movimientos importantes, y uno de los protagonistas es Luciano Pons, delantero argentino cuyo pase pertenece a la Universidad de Chile.

Tras su destacado desempeño en Atlético Bucaramanga, donde se ha consolidado como el máximo goleador del torneo colombiano, el atacante se acerca a un nuevo capítulo en su carrera.

El interés del club colombiano se ha materializado en gestiones directas con la dirigencia de la U, buscando un acuerdo que permita que Pons continúe su carrera en Colombia de manera definitiva.

Luciano Pons recibiendo el premio la Estrella Aguila del partido ante Fortaleza | FOTO: Atlético Bucaramanga

El buen momento del jugador y su rendimiento goleador han acelerado las negociaciones, dejando al futuro del atacante en un punto crítico de definición.

Óscar Álvarez Arevalo confirma acuerdo preliminar por Luciano Pons

En conversación con el medio partidario Rincón Auriverde, Óscar Álvarez, presidente de Atlético Bucaramanga, entregó detalles sobre la negociación.

“Con Luciano y directamente con la Universidad de Chile llevamos unos meses tratando de llegar a un acuerdo. Ya hay un acuerdo preliminar directamente entre los dos clubes y esperamos que la próxima semana podamos finiquitar todos”, partidó ciendo.

“No es sencillo. A la hora de comprar a un jugador hay muchos factores: el tema salarial del jugador y lo contractual del jugador”, agregó.

“Para tranquilidad de la gente, ya se llegó a un acuerdo con la gente de la Universidad de Chile, pero todavía hace falta definir todos los detalles con Luciano Pons”, sentenció.

En síntesis…

El futuro de Luciano Pons parece resolverse pronto. El presidente de Atlético Bucaramanga confirmó que existe un acuerdo preliminar con la Universidad de Chile para la transferencia del delantero, aunque todavía quedan detalles contractuales por definir con el jugador.