El Mercado de Fichajes 2025 del fútbol chileno estuvo cargado de buenas contrataciones, en donde Colo Colo se quedó con Claudio Aquino, Universidad Católica repatrió a Gary Medel y Universidad de Chile trajo a jugadores de la talla del ‘Tucu’ Contreras.

Uno que estuvo en el aire por mucho tiempo fue Eduardo Vargas, quien tras salir del Atlético Mineiro se pensó que podía pegar la vuelta a la U, pero nada de eso sucedió y terminó fichando en Nacional de Uruguay.

Eduardo Vargas es nuevo jugador de Nacional. | Foto: Photosport

“A mí me hubiese gustado que volviera a la U, creo que ya estaba en fecha de volver. O sea, no sé si en fecha, pero creo que a Vargas le falta jugar, sentirse importante”, dijo Arturo Vidal sobre Turboman en una transmisión de Kick,

En esa línea, el King complementa diciendo que “Acá lo iban a querer mucho y lo iban a cuidar. En Uruguay también, pero acá hay tantos jugadores que estuvieron cuando él se fue, que hubiese sido lindo que volviera, pero cada uno toma sus decisiones”.

En el cierre, Vidal lamenta que Eduardo Vargas no haya vuelto a Universidad de Chile: “A mí me hubiese gustado que volviera a la U, me encanta verlo feliz, es un goleador con mucho talento y necesita jugar. Creo que la U era el lugar más lindo para él”, remató.

La carrera de Eduardo Vargas

Cobreloa, Universidad de Chile, Napoli, Gremio, Valencia, Queens Park Rangers, Hoffenheim, Tigres, Atlético Mineiro y Nacional de Uruguay son los clubes que Eduardo Vargas ha defendido en su carrera.