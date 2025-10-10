Universidad de Chile continúa reforzando su estructura de jóvenes talentos, en medio de un plan estratégico para fortalecer tanto el Fútbol Joven como el Primer Equipo.

En los últimos años, el Romántico Viajero ha estado en constante búsqueda de proyectar futbolistas con talento nacional e internacional, garantizando así que el club mantenga un flujo constante de promesas desde sus divisiones inferiores.

Este seguimiento a las promesas también responde a la necesidad de competir de manera efectiva en torneos locales y continentales, donde la combinación de experiencia y juventud es clave para mantener al club en la élite del fútbol chileno.

Martín Galdames, primer refuerzo para 2026

En este contexto, el periodista Christopher Brandt anunció recientemente que Martín Galdames, extremo derecho de la Sub-16 de Everton, se convertirá en la nueva incorporación de la Universidad de Chile.

El jugador, que pertenece a la Agencia Talento Deportivo, se sumará oficialmente a la institución el 1 de enero de 2026, aunque inicialmente será parte de las categorías juveniles, antes de poder proyectarse al Primer Equipo.

Además, según información del comunicador, desde Azul Azul habrían pagado US$30 mil (más de $30 millones de pesos) a los Ruleteros para asegurar la transferencia de Galdames, considerado una de las promesas más destacadas de su generación.

Martín Galdames enfrentando a Universidad de Chile | FOTO: Everton SADP

Con esta incorporación, la U reafirma su estrategia de potenciar jóvenes talentos y asegurar un futuro competitivo en torneos nacionales e internacionales.