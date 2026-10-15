Atento, hincha azul: filtran la que sería la camiseta de Universidad de Chile para el año de su centenario

En las últimas horas se filtró lo que serían las nuevas camisetas de la Universidad de Chile para el 2027.

Universidad de Chile si bien se encuentra en una etapa decisiva de lo que es la temporada 2026, en la que los ‘Azules’ aspiran conseguir un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores, dentro del conjunto ‘Laico’ ya empiezan a mirar lentamente lo que será el 2027.

En el ‘Romántico Viajero’ ya tienen en la mente lo que será un 2027 más que especial para todos los hinchas, ya que llegará el anhelado centenario de la U, el que esperan poder celebrar de la mejor forma dentro y fuera de la cancha.

Planificando lo que serán los 100 años de la Universidad de Chile, en la últimas horas se ha dado a conocer una importante noticia que llama la atención de todos los hinchas del ‘Bulla’.

Esta trataría sobre lo que sería la indumentaria del equipo para el 2027, la que dentro de las últimas horas se ha filtrado lo que sería su equipación de local y visitante para su centenario.

Así podría ver la camiseta de la U para el 2027 | Foto: IA

Dentro de esta filtración, los fanáticos ya dejaron sus opiniones a lo que serían estas camisetas para la próxima temporada, la que mayoría de los hinchas aprobó.

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Se espera que dentro de las primeras semanas del mes de diciembre, desde Adidas puedan darse indicios para lo que será la nueva indumentaria de la Universidad de Chile para el 2027, la que los hinchas esperarán con expectación.