Tatiele Silveira apunta a la responsable de la eliminación de Colo Colo Femenino en Copa Libertadores

La entrenadora brasileña tuvo sinceras palabras tras la temprana eliminación de las Albas de Copa Libertadores Femenina, tras caer ante Santa Fe.

Colo Colo Femenino sufrió un duro golpe en la Copa Libertadores. Tras caer ante Corinthians e Independiente Santa Fe en sus dos primeras presentaciones, las Albas quedaron sin opciones matemáticas de avanzar en el torneo, aunque todavía deben disputar su último encuentro frente a Caracas por el Grupo A.

El Cacique necesitaba ganar o al menos empatar ante el conjunto colombiano para mantener la ilusión de seguir en competencia. Sin embargo, el gol de Mariana Zamorano en los descuentos selló la eliminación de las colocolinas, que tenía mayores expectativas en el certamen continental.

Silveira asume la culpa tras eliminación de Colo Colo Femenino

Tras el compromiso, la entrenadora Tatiele Silveira no escondió su decepción y ofreció disculpas a los hinchas albos, asumiendo la total responsabilidad de la eliminación.

“Pedir disculpas a la hinchada colocolina por lo que vivimos estos dos partidos acá, no estamos acostumbrados a un bajo nivel de competencia. La responsabilidad es mía, de todo lo que entregamos, pero orgullosa de mi equipo lo que vimos hoy”, expresó la entrenadora en declaraciones reproducidas por Revista FutFem.

Las Albas quedaron eliminadas de Copa Libertadores Femenina (ColoColoFem).

La adiestradora de las Albas también cargó contra el arbitraje: “Ahí volvemos a la verdad del arbitraje, porque el primer partido tuvimos algunos cuestionamientos pero hoy fue de un nivel que no se explica”, apuntó.

Publicidad

“Cuando perdemos la posibilidad de una gran jugadora como Camila (Martins), que tuve que sustituir para no perderla o quedar con una menos por lo que vimos en cancha. Si me explicas las tarjetas o la forma en que perseguía a las jugadoras en cancha, para mí es inexplicable lo que vivimos“, cerró.

Pese a las expectativas, Colo Colo Femenino se despidió anticipadamente de la lucha por avanzar en la Copa Libertadores, a la espera de disputar su último partido ante Caracas y cerrar su participación en el torneo.

Tatiele Silveira tras eliminación de Colo Colo Femenino