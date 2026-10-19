Jean Beausejour revela a su gran candidato para dirigir a La Roja: “Puede tomar ventaja”

El histórico de 'La Roja', Jean Beausejour dejó a su gran candidato para la banca de 'La Roja'.

En la Selección Chilena se sigue en búsqueda de un nuevo director técnico para lo que será el renovado proceso del equipo de todos, pensando en lo que serán las Eliminatorias de cara al Mundial del 2030, el gran objetivo que tiene ‘La Roja’.

El trabajo de Nicolás Córdova al mando de la selección ha sido más que cuestionado y esto ha llevado que la búsqueda de un nuevo entrenador sea cada vez más urgente en la Selección Chilena, en la que varios candidatos han comenzado a aparecer, siendo Manuel Pellegrini el gran objetivo de muchos.

Ante esta situación, un histórico de ‘La Roja’ como lo es Jean Beausejour ocupó su espacio en ESPN para dejar el nombre de su gran candidato para la banca de ‘La Roja’, en la que apuesta todo por el ex DT de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez.

“A mí Gustavo Álvarez me llama la atención, aparte por que uno ya tiene fresco en la memoria lo que hizo, eso es un gran aliciente a la hora de evaluar”, comenzó señalando Beausejour.

Beausejour apuesta por Álvarez | Foto: Photosport

Agregando, el ‘Bose’ puntualiza en algo importante y es sobre el conocimiento que tiene Gustavo Álvarez del futbolista chileno tras lo que fue su paso por nuestro país, lo que sin duda para el ex lateral de la selección es algo fundamental.

Publicidad

“Álvarez me parece que en el conocer la idiosincrasia del futbolista chileno, en mejorar jugadores, que es parecer ser el gran pedido a tener en cuenta en mejorar jugadores, con lo reciente de Álvarez, puede tomar ventaja”, declara.

Concluyendo, Beausejour no duda en que Gustavo Álvarez podría ser un candidato más que interesante para poder llegar a la banca de la Selección Chilena y que podría aportar demasiado por su conocimiento del futbolista nacional.

“Es fundamental llegar y conocer la cultura y idiosincrasia del recurso humano que uno va a manejar, no es lo primordial, pero si es un punto muy importante a la hora de trabajar”, cerró.