La polémica arbitral que marcó el 5-2 de Barcelona sobre Real Betis, sigue dando que hablar en España. Tras la furiosa reacción de Manuel Pellegrini en La Cartuja, ahora fue José Mourinho quien se refirió al paupérrimo arbitraje de Ricardo de Burgos quien le anuló un gol al elenco bético vía VAR y expulsó a Facundo Bernal tras provocación de Lamine Yamal.

El controvertido técnico portugués abordó la polémica después de la victoria por 4-1 del Real Madrid sobre Sevilla, en la antesala del ‘Derbi’ ante Barcelona la próxima semana, y sorprendió al dejar un mensaje de solidaridad con el ‘Ingeniero’.

SEVILLE, SPAIN – OCTOBER 17: Facundo Bernal of Real Betis Balompie clashes with Lamine Yamal of FC Barcelona before receiving a red card during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Real Betis Balompie and FC Barcelona at Estadio La Cartuja on October 17, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Respecto a lo ocurrido el sábado, ‘Mou’ aseguró que se dedicó a ver al RB Leipzig, próximo rival de los merengues en Champions League. “No he visto el partido. Nada. He visto el Leipzig, a pesar de que solo quería pensar en el Sevilla, pero el trabajo de casa del Sevilla estaba hecho. Incluso cuando mis jugadores no hacen concentración en Valdebebas, yo hago concentración, porque soy de la vieja escuela, que estamos habituados a concentrar, y me concentro muchas veces solo o con algunos de mis asistentes”, comentó.

De todos modos, Mourinho reconoció que se enteró de la controversia después, a través de los comentarios que recibió: “He visto el Bayern con el Leipzig y no he visto. Te juro que no he visto. No estoy bromeando. Te juro que no he visto. Después me llegaron, obviamente, las voces, pero tampoco es sorpresa para mí. Es un día más en la oficina”, sentenció el entrenador portugués.

¿Qué había dicho Pellegrini?

Tras la caída ante los ‘culés, el entrenador chileno expresó su total rechazo contra el colegiado. “La verdad es que he encontrado el arbitraje lamentable, absolutamente desprevisto de cualquier criterio futbolístico. Creo que ha tenido una incidencia en acciones decisivas que han completamente determinado el resultado del partido“.

Publicidad

“El gol que nos anulan, sí, hay mano. Es una mano de Cucho, pero porque un jugador del FC Barcelona lo empuja por la espalda. Y lo que finalmente decidió el partido es la expulsión. (…) Yamal lo empuja, lo provoca, le da un buen empujón y el otro responde, obviamente”, agregó.