Universidad de Chile se sacudió rápidamente de la derrota sufrida hace unos días ante Magallanes y, en el día de ayer, impuso sus términos para ganarle sin mayores problemas a Santiago Morning por la Fecha 3 de la Copa Chile.

Uno de los buenos valores que tuvo el equipo que dirige Gustavo Álvarez fue Israel Poblete, jugador que es de todo el gusto del DT y quien, además, se ha ganado el cariño de los hinchas en el último tiempo.

Poblete se ilusiona con La Roja. | Foto: Photosport

Fue el mismísimo Poblete quien, una vez finalizado el compromiso, fue consultado si su nivel lo lleva a ilusionarse con un llamado de Ricardo Gareca en marzo y respondió sin dudar: “Obviamente que me ilusiona. Si uno hace las cosas bien estando en la U voy a tener las chances”, dijo.

Poblete no esconde que integrar La Roja es uno de sus mayores anhelos: “Aportaré desde donde me toque, ojalá que jugando porque es para lo que me preparo así que sí, me encantaría que en algún momento se pueda dar”.

Lo cierto es que más allá de las palabras de Israel Poblete, el mediocampista de la U se ha transformado en una clave para Gustavo Álvarez desde su llegada, donde el gol a Colo Colo para romper el maleficio del Estadio Monumental es su momento más recordado.

Universidad de Chile vs. Ñublense, día y hora

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Nacional este sábado 15 de febrero a las 8:30 de la noche, día y hora donde debutará en el Campeonato Nacional 2025 enfrentando a Ñublense de Chillán.