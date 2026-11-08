Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a Cobresal en la Liga de Primera

Universidad de Chile confirmó su formación para lo que será su duelo ante Cobresal.

Universidad de Chile tiene en esta jornada un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se verán las caras ante Cobresal, en un partido crucial en la lucha por el Chile 2.

Para este partido, Fernando Gago se preparó con todo para llegar de la mejor forma a este compromiso, en el que su equipo debe ganar sí o sí tras lo que fue la victoria de la Universidad Católica en esta jornada.

Después de lo que fue su triunfo ante Deportes Antofagasta por Copa Chile, el conjunto ‘Laico’ pone todo su foco en lo que es esta recta final del torneo, en la que buscan asegurarse el Chile 2.

De esta forma, la Univerisdad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce y Marcelo Morales en mediocampo; Eduardo Vargas y Octavio Rivero en delantera.

La U busca una victoria en esta jornada | Foto: Photosport

El duelo entre la Universidad de Chile y Cobresal se disputará este domingo 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

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