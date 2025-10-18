Universidad de Chile tiene una deuda histórica: la construcción de una casa a la altura de la institución. Si bien la hinchada azul no se queja para asistir cada semana al Estadio Nacional, la localía sigue siendo un problema para el club.

En reiteradas ocasiones desde su fundación, el conjunto laico se ha acercado al sueño de todos sus seguidores. Sin embargo, por diversos motivos (en su mayoría políticos y de logística), el deseo siempre se esfumó.

Ante ello, un campeón con el club volvió a poner sobre la mesa una antigua idea. Fue postulada en 2010, pero el municipio de La Cisterna la descartó. ¿De qué se trata? Que los azules compartan el mismo terreno que Palestino.

Para Gonzalo Jara, esa es una de las mejores opciones para satisfacer la necesidad de la escuadra universitaria. Así lo planteó en los micrófonos de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“El CDA con un estadio al lado. Podría ser el estadio compartido con Palestino en La Cisterna. Le quedaría ideal y prácticamente al lado“, comentó el monarca con los azules.

Gonzalo Jara quiere un estadio propio para Universidad de Chile. Postuló una idea. (Photosport)

Universidad de Chile se despide del Estadio Nacional

Cabe destacar que los azules no podrán hacer uso de su casa habitual en el cierre de 2025. Su último encuentro en dicho recinto deportivo será contra Everton de Viña del Mar (5 de noviembre).

Ante tal panorama, el club volverá al Estadio Santa Laura, su alternativa de emergencia ante cualquier eventualidad. Ello refleja un inconveniente histórico: a los azules les urge el hogar propio.