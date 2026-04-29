La polémica por los dichos de Lucas Wilchez contra Cecilia Pérez y los hinchas de Universidad de Chile llegó a su fin. El retirado volante, con paso por el archirrival, cerró la teleserie.

Luego de asegurar que la presidenta de Azul Azul comenzó su período mintiendo, el recordado mediocampista de Colo Colo conversó con BOLAVIP Chile y aclaró su reacción.

Dejando de lado cualquier preocupación, le bajó el perfil al asunto. Según explicó, todas sus declaraciones fueron una jugarreta y no quiso herir a nadie: es parte del mundo del fútbol.

“Con el folklore, fue un comentario simpático. Yo estaba en mi casa tranquilo, riéndome, pero con mucho respeto. Mandé un comentario, pasa que a veces se salen de control las redes“, lanzó.

“Uno tiene que ser educado a la hora de escribir y nada. Yo sé del revuelo que se puede llegar a armar. Es parte del folklore. Yo obviamente le tengo mucho respeto al hincha de la U, pero no va más allá de eso“, agregó.

Lucas Wilchez cerró su polémica con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Su comentario contra Cecilia Pérez en Universidad de Chile

Y, específicamente sobre su respuesta a la timonel de Azul Azul, el denominado Peter Veneno del Estadio Monumental fue tajante: no quiso pasar a llevar a la antigua ministra de Estado.

“Simplemente comenté que la presidenta había arrancado mintiendo, pero en modo broma. Pero no, quedó ahí, porque me escribieron muchos hinchas de la U bardeándome. Respondí bien y me dijeron que gracias por responder”, cerró.

En síntesis:

Lucas Wilchez calificó sus dichos contra Cecilia Pérez como parte del folclore del fútbol .

calificó sus dichos contra como parte del . El ex jugador de Colo Colo negó intención de faltar el respeto a la presidenta de Azul Azul .

negó intención de faltar el respeto a la . Wilchez aclaró que su comentario sobre Universidad de Chile fue una broma realizada en redes.