Fuerte ofensiva de los candidatos a la rectoría de Universidad de Chile: “El contrato con Azul Azul hay que revisarlo”

Alejandra Mizala y Francisco Martínez avanzaron a la segunda vuelta en las elecciones por la rectoría de la casa de estudios. Ambos aspirantes al cargo se mostraron críticos con la administración de Azul Azul.

Una fuerte ofensiva y bajo un discurso crítico, los dos ganadores de los comicios para elegir al nuevo rector o rectora de Universidad de Chile, Alejandra Mizala y Francisco Martínez, se mostraron críticos con la gestión de Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos del club estudiantil.

Este martes, ambos candidatos aseguraron su paso a la segunda vuelta de las elecciones para definir al próximo rector o rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030. En medio del proceso, los postulantes también abordaron el complejo presente que atraviesa el club de fútbol, marcado por las dudas sobre su propiedad bajo el control de Azul Azul, y adelantaron cuál sería su relación con la concesionaria en caso de asumir el cargo.

Duras críticas de ambos candidatos a la gestión de Michael Clark en Azul Azul – Photosport

En Radio ADN, Mizala comentó que “hay que cuidar los valores y símbolos de la universidad, eso está en nuestro ADN. Hay que revisar el convenio con Azul Azul, estas situaciones son algo muy complejo para la universidad. Es momento para revisarlo porque hay evidencia clarísima de que no se está cumpliendo el convenio“.

“Sabemos que Clark todavía está tomando decisiones. Sigue siendo el máximo accionista”, apuntó la candidata asegurando que uno de los objetivos es lograr una mayor participación en el directorio de la sociedad.

Por su parte, Martínez también apuntó contra el empresario acusado por el caso Sartor. “Utilizó el club de una manera que no debería haberlo hecho, debería disculparse. Ha trasgredido límites que no son propios de un club deportivo”, lanzó.

Publicidad

Martínez también puso el foco en la revisión del convenio con Azul Azul. “Nos pone en la disyuntiva de cómo recuperar a la universidad como club para el país. La U es de todos. No podemos estar en esta situación, es increíble que estemos discutiendo la legalidad de los actos que se han realizado. Esperamos que ahora la Universidad de Chile se sienta propositiva y constructiva con las nuevas autoridades”, agregó.

En síntesis…