La confirmación de Cecilia Pérez como presidenta de Universidad de Chile generó impacto en el archirrival. Específicamente, una figura con paso por Colo Colo se lanzó contra la dirigente: ese es el caso de Lucas Wilchez.

¿Qué ocurrió? El recordado mediocampista reaccionó a las declaraciones de la nueva mandamás azul, en las que dejó entrever que la única escuadra grande en el país es la universitaria y laica.

Por ello, a través de un comentario en Instagram, el zurdo (apodado Peter Veneno) le dejó un mensaje a la antigua ministra de Estado. Y, a su vez, aprovechó de dejarle un recado a los fanáticos estudiantiles.

“Ya arrancó mintiendo la presi de la U… Ustedes (hinchas de la U) están traumados queriendo ser grandes cuando no lo son“, comenzó señalando mediante las redes sociales.

En dicha línea, el retirado crack que estuvo en el Estadio Monumental entre 2010 y 2012, agregó sobre los seguidores de Universidad de Chile: “No se pueden comparar con Colo Colo, hijos“.

Lucas Wilchez, con paso por Colo Colo, destrozó a la presidenta de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Se lanzó contra Universidad de Chile: el presente de Lucas Wilchez

Cabe consignar que tras retirarse del fútbol, el volante incursionó en la representación de jugadores. Actualmente, es parte de la agencia deportiva RJ Sport Group.

Durante su estadía en Colo Colo, jugó 75 encuentros, convirtió nueve goles y no alzó trofeos.

En síntesis: