Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Colo Colo en la Supercopa. Luego de distintos vaivenes, el conjunto laico deberá medirse ante el archirrival para definir al campeón.

Para ello, Gustavo Álvarez debió sacar toda la artillería disponible. Los azules tendrán una dura batalla en el Estadio Santa Laura, en la que estará presente desde el arranque un relegado jugador.

¿Su nombre? Nicolás Guerra. El delantero de 26 años será titular en U. de Chile, en una oportunidad que le cayó desde el cielo: torció el destino a pesar de tener un papel secundario en el equipo.

Este año, comenzó luchando por una oportunidad en la estelaridad y así dejar atrás su frustrada partida. Durante mediados de 2024 estuvo cerca de salir a préstamo, pero el cuerpo técnico lo mantuvo en el plantel.

Empezó como pieza fundamental en la ofensiva, siendo estelar en importantes compromisos de la Liga de Primera y la Copa Libertadores. Por su parte, en Copa Sudamericana, no ha logrado estar desde el primer minuto.

En esta ocasión, ante la lesión de Lucas Di Yorio, desplazó a Rodrigo Contreras en el once inicial. ¿Logrará enmendar el camino en Universidad de Chile? La respuesta está en sus pies.

Nicolás Guerra será desde el arranque en Universidad de Chile para enfrentar a Colo Colo en la Supercopa. (Créditos: Photosport)

Los números de Nicolás Guerra en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el atacante ha disputado un total de 28 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros, ha logrado anotar cinco goles y aportar con cuatro asistencias.