Cecilia Pérez pide el triunfo de U. de Chile tras escándalo: “Se pasaron tres pueblos”

La presidenta de Azul Azul se opuso a concluir la serie a favor de Everton. Incluso, solicitó que el duelo termine 1-0 a favor de la visita.

Universidad de Chile y Everton vivieron una pesadilla en la ida de los octavos de final de Copa Chile. Sobre el cierre del compromiso, la hinchada estudiantil encendió artificio y lo lanzó contra el público.

Ante ello, el partido quedó suspendido en el minuto 83 y el equipo local confirmó que buscará que la serie se de por concluida por las autoridades pertinentes: ello generó la inmediata reacción de Cecilia Pérez.

La presidenta de Azul Azul fue clara: quiere la victoria 1-0 de su escuadra (como estaba el marcador antes de la pausa obligada) y que la revancha se dispute sin problemas en el Estadio Nacional.

“¿Pidieron ganar la llave completa? Se pasaron tres pueblos. Es lo más parecido a lo que ocurrió con Independiente, cuando no habían pasado ni cinco minutos y en vez de preocuparse de la seguridad estaban pidiendo los puntos”, indicó.

“Eso no corresponde (…) quieren la llave completa y cuando van perdiendo y quedan ocho minutos, eso no corresponde. Primero fueron 20 minutos y luego pasa esto de la suspensión cuando ya habían jugadores duchándose”, agregó.

Universidad de Chile vs. Everton pudo ser una tragedia. (Imagen: Photosport)

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Cecilia Pérez arremete en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, la cara visible de la dirigencia universitaria profundizó en sus críticas hacia el conjunto viñamarino. Para ella, también fue responsable de lo ocurrido en el Estadio Sausalito.

“No me había pasado que un equipo organizador, que tuvo un show de pirotecnia con su barra en el primer tiempo, nos diga que es culpa nuestra. Y ahora quieren quedarse con la llave completa”, reflexionó.

“Esperamos la resolución. Quedaban ocho minutos por jugar. La complejidad es que la vuelta es el domingo. Yo creo que se debe dar por ganado a la U y jugar el domingo la revancha“, finalizó.