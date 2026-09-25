¿Cuándo y a qué hora se resuelve el futuro de Everton vs. Universidad de Chile tras los incidentes?

Este viernes pasado el mediodía, el directorio de la Federación deberá resolver qué pasará con los minutos restantes y la llave entre Ruleteros y azules.

La serie entre Everton y Universidad de Chile quedó en suspenso luego de los graves incidentes registrados durante la noche de este jueves en el Estadio Sausalito. El partido, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, fue suspendido a los 83 minutos, cuando los azules se imponían por 1-0 gracias al gol de Juan Martín Lucero.

Todo comenzó cuando la barra de Universidad de Chile lanzó una gran cantidad de fuegos artificiales y bengalas al campo de juego, e incluso a la tribuna preferencial, poniendo en peligro la integridad de cientos de personas.

Vergüenza en el fútbol chileno, una vez más.

Ante la gravedad de los hechos, el árbitro Piero Maza, tras reunión con las autoridades y miembros de ambos clubes, decidió suspender definitivamente el encuentro cuando todavía restaban algunos minutos por disputar. Ahora será la Federación de Fútbol de Chile la encargada de determinar qué ocurrirá con el tiempo restante del compromiso y si finalmente se completarán los minutos que quedaron pendientes.

La decisión comenzará a definirse este viernes. El directorio de la Federación de Fútbol de Chile se reunirá de manera telemática a partir de las 13:00 horas, debido a que el presidente Pablo Milad se encuentra en Norteamérica junto a la Selección Chilena.

Además de resolver qué sucederá con los minutos restantes del partido en Sausalito, la Federación deberá pronunciarse sobre el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton, programado inicialmente para este domingo a las 17:30 horas en el Estadio Nacional. Por ahora, la serie está en completo suspenso…