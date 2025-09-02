Algunos hinchas de Universidad de Chile ya comenzaron a perder la paciencia con Gustavo Álvarez. La derrota ante el archirrival caló hondo en los azules, cayendo gran parte de la responsabilización sobre su entrenador.

Sin embargo, un mítico DT del conjunto laico lo defendió con capa y espada: su nombre es César Vaccia. En conversación con BOLAVIP Chile, le envió un mensaje a los detractores del actual estratega del plantel profesional.

Para él, no hay que caer en el apuro. El bicampeón con los azules (1999-2000) está conforme con lo exhibido por el trasandino, a pesar de que el título se vea cada vez más lejos.

“Recordarles que hace cuatro años estábamos ahí con el fantasma del descenso. Fue una persona seria, que hizo un equipo, rescató a varios jugadores y tiene un tremendo capital humano en la U en este minuto”, lanzó.

“Es cosa de tiempo alcanzar nuevamente un campeonato. Hay que respetar un poco los procesos. Es una persona decente, profesional, sobria, que respeta a sus jugadores”, agregó.

Tras ello, se dirigió a los seguidores y les señaló: “Los desborda la pasión. Y claro, ven tan lejos a Coquimbo, que perdimos recién con Colo Colo, entonces claro, todas esas emociones se juntan y aparecen estos comentarios”.

Gustavo Álvarez ha recibido críticas ante el irregular momento de Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025. (Photosport)

El futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Finalmente, César Vaccia dejó firmado que el vigente DT de los azules terminará triunfando. Es cosa de tiempo verlo alcanzar más alegrías, tanto a nivel nacional como internacional.

“Pero ya aplicando un poco más racionalidad, se van a dar cuenta que no es más que producto del momento (los resultados). Pero todo lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien”, concluyó.