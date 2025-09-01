Universidad de Chile cayó derrotada 1-0 ante Colo Colo en el Superclásico 198. El elenco azul se alejó del título tras la triste visita al archirrival en el Estadio Monumental.

Ante ello, José “Pepe” Ormazábal estalló en conversación con BOLAVIP Chile. El histórico relator del cuadro laico apuntó contra un nombre en específico tras la dura caída en Macul.

¿Hacia quién? Cuestionó a Gustavo Álvarez por las decisiones tomadas en el segundo tiempo del compromiso. Para él, Matías Sepúlveda no debía ingresar: el nombre indicado era el de Marcelo Díaz.

“La U se despidió del título gracias al mal planteamiento de Gustavo Álvarez en muchas líneas. Es un técnico misterioso: siempre ve jugar al equipo mejor de lo que realmente juega”, comenzó indicando.

“Se equivoca rotundamente al mandar a la cancha Sepúlveda y no a Díaz, que tiene más recorrido, maneja mejor el mediocampo. (Sepúlveda) Venía saliendo de una lesión y lo lanza a la cancha. Se equivoca rotundamente”, agregó.

Gustavo Álvarez recibió severas críticas tras la caída de Universidad de Chile en el Superclásico.

La situación de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Finalmente, Pepe Ormazábal cuestionó el desempeño del DT de los azules a lo largo de 2025. Para él, no está consiguiendo lo que se espera en un club de la envergadura de Universidad de Chile.

“En su mente se imagina partidos que nadie ve. Siempre ve que la U jugó mejor, que tuvo muchas llegadas, pero la cancha es otra cosa. Es el gran responsable de este nuevo fracaso en un clásico y se aleja mucho del título“, cerró.