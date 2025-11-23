Universidad de Chile consiguió un triunfo clave ante O’Higgins (1-0) en la lucha por alcanzar el Chile 2 de la Liga de Primera y seguir a la caza de Universidad Católica en el subliderato del torneo.

Uno que aplaudió el triunfo azul en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua fue el comentarista deportivo Romai Ugarte, quien en conversación con Bolavip Chile aseguró que la U está lista para el Chile 2 o Chile 3.

“Yo creo que está. Ahora hay que pelear o ver quién de los dos va como Chile 2 directo, Católica o la U. Este era un partido clave para la U: si lo perdía, chao. A pensar en la Sudamericana y armar el próximo torneo, el próximo equipo. Pero aquí no, aquí va peleando hasta el final con la Católica”, señaló Romai en su análisis.

Respecto a lo exhibido en cancha por los pupilos de Gustavo Álvarez, el rostro televisiv aseguró que “hoy jugó un equipo con ese espíritu ADN de la U, de correr las pelotas, de ir como le gusta a la gente, que se emociona, se levanta en el asiento, peleando hasta el último minuto. Dejaron todo en la cancha, todo”.

Elogios para Charles Aránguiz

Ugarte tuvo palabras para el desempeño de Charles Aránguiz a quien lo catapultó entre los mejores de la historia azul. “Para mí fue el mejor hoy. Yo creo que (Charles) Aránguiz ya debe estar en el top 5 de los mejores jugadores que ha jugado en la U en toda la historia. Es un tipo impresionante”.

