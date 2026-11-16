Charles Aránguiz preocupa a U. de Chile: “Si no se siente respetado, no va a renovar”

El mediocampista termina contrato el 31 de diciembre y no ha estampado su firma para continuar en Universidad de Chile.

Universidad de Chile mantiene en incertidumbre el futuro de Charles Aránguiz. El referente del plantel estudiantil no ha extendido su vínculo y el suspenso está instalado desde hace largo rato en La Cisterna.

Y según indica el periodista Cristopher Antúnez, hay un motivo para estar preocupado por el mediocampista de 37 años. Según explicó en La Magia Azul, el volante tiene una piedra en el zapato.

Su relación con Fernando Gago no es la mejor y puede significar su adiós en el siguiente mercado de fichajes. Un caso que genera dudas para los 100 años de la institución.

“Hay una cuestión súper simple. Por contrato, ya cumplió los minutos para renovar. La U, unilateralmente, no puede no renovarle a Charles, pero él tiene un carácter muy especial“, comentó.

Sobre la misma línea, el comunicador agregó: “Si no se siente respetado o útil para el técnico, él no va a renovar. Es así de simple. No tengo que explicarles con peras y manzanas”.

Charles Aránguiz no ha renovado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Charles Aránguiz preocupa a Universidad de Chile

Finalmente, el reportero advirtió que el oriundo de Puente Alto puede despedirse si el panorama no tiene mayores cambios. El cuerpo técnico puede ser clave en esta decisión.

“Independiente de que los dirigentes lo quieren renovar, si sigue Fernando Gago, supongo que ningún jugador que se sienta no querido por el técnico va a estar obligado a renovar. Menos alguien con la calidad de Charles”, cerró.