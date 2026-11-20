Universidad de Chile prepara su convocatoria para su duelo ante O'Higgins.

Universidad de Chile disputará un importante partido dentro de la Liga de Primera en el que los ‘Azules’ se enfrentarán en condición de visitante a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente de Rancagua

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca sumar un nuevo triunfo que le permita seguir aferrado al Chile 2.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con el importante retorno de Maximiliano Guerrero, quien cumplió su fecha de suspensión ante Cobresal y vuelve a ser opción para Gago.

Con el retorno del ‘Maxi’, el gran damnificado en la nómina azul será el delantero argentino, Gonzalo Reyna, quien junto a Bianneider Tamayo no serán considerado para este partido.

Guerrero vuelve en la U | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante O’Higgins

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensores: Igor Lichnovsky, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Matías Zaldivia.

Publicidad

Mediocampistas: Israel Poblete, Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Agustín Arce, Javier Altamirano y Lucas Barrera.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Ignacio Vásquez