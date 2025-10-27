Universidad de Chile lamenta la lesión de Lucas Assadi. La joya de la institución se desgarró en la caída contra la UC en el Clásico Universitario y estará por largo tiempo fuera de las canchas.

Si bien los hinchas laicos mantenían esperanzas en que no fuera nada de gravedad, la afección del mediapunta de 21 años es de temer. No solo se perderá la revancha ante Lanús por Copa Sudamericana.

Según información de La Magia Azul, el seleccionado nacional sufrió una lesión en el recto femoral del cuádriceps de la pierna derecha. Ello lo marginará de la actividad deportiva por más de un mes.

La publicación detalló que el jugador en cuestión estará entre seis y ocho semanas fuera de acción. Es decir, su recuperación se extendería hasta más allá del término de la temporada.

A la vez, se descartaría su participación en una eventual final de Copa Sudamericana. Dicha definición está pactada para el sábado 22 de noviembre, por lo que el crack no estaría listo para volver a jugar.

Ante tal situación, Universidad de Chile se encomienda a su cuerpo médico y a todos los santos para volver a tener a una de sus mayores figuras cuanto antes. El escenario es dantesco.

Lucas Assadi se lesionó y estará entre seis a ocho semanas fuera en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el oriundo de Puente Alto ha disputado un total de 30 compromisos con la camiseta azul. En ellos, logró anotar 11 goles y aportar con seis asistencias.