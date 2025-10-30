El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile que dejó como ganadores a los ‘Cruzados’ tras imponerse por 1-0 en un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, sigue generando repercusión tras lo sucedido en el Claro Arena.

La razón de esto es lo que fue la polémica que generó el volante azul, Lucas Assadi, quien fue captado por hinchas del conjunto local tirando un escupitajo a la hinchada finalizado el duelo, acción que fue denunciada por la UC y que le podría significar un importante castigo al crack de la U.

Sobre esta situación, el histórico ex jugador y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a esta polémica, en la que si bien no avala esta acción, si se pone en los zapatos del jugador de la U.

“No lo justifico, pero lo entiendo, juegas, te desgarras y te huevean del lado...joven, es todo malo”, declara el ‘Bichi’.

Assadi y su polémica ante la UC | Foto: Photosport

Concluyendo, Borghi deja en claro que este tipo de situaciones son muy complicadas para los jugadores, ya que deben saber acostumbrarse a recibir los insultos de los hinchas rivales, pero no pueden reaccionar, ya que pueden pagarlo caro con alguna sanción.

“Cinco termos te sacan de sí y tú no puedes decir nada. En todos lados te putean, pero vas al barrio y te pueden decir lo mismo, pero ahí uno se puede defender”, cerró.