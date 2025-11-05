Universidad de Chile necesitaba un respiro y lo consiguió. El triunfo por 2-0 ante Everton en el partido pendiente disputado en el Santa Laura no solo significó tres puntos vitales para el equipo de Gustavo Álvarez, sino también un tanque de oxígeno anímico para un plantel que ha vivido un 2025 de irregularidad.

Uno de los jugadores que más ha sentido esta montaña rusa es Leandro Fernández. Tras un 2024 donde fue figura indiscutida, este año ha sido complejo. Las lesiones, la baja de rendimiento y la suplencia lo sacaron del foco principal. El argentino llegó a este partido pendiente cargando una pesada mochila y la necesidad imperiosa de reencontrarse con su nivel.

Y entonces, apareció. Su gol en el arco norte del Santa Laura no fue una anotación más; fue una liberación personal. Fue el grito contenido de meses de frustración y la señal de que el ‘9’ está de vuelta.

Leandro Fernández gritó con todo su anotación ante los Ruleteros | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

El emotivo mensaje de Leandro Fernández tras su gol

Por eso, al terminar el partido, sus palabras no fueron de manual: fueron el desahogo más sincero de la temporada.

Con una evidente sensación de alivio tras ser protagonista del triunfo, el delantero argentino se sinceró sobre lo que significó el gol y el partido. “Hace rato venía necesitando un partido así, volver a competir y hoy con nuestra gente contento que se pudo dar”, admitió de entrada.

Lejos de polemizar por su rol secundario en las últimas fechas, Fernández mostró una autocrítica y un profesionalismo notable. “Mi posición es día a día, tratar de convertir y ayudar al equipo. En un momento que lo venía haciendo irregularmente me tocó salir, me tocó lesionarme, Lucas (Assadi) entró y aprovechó la oportunidad”, reconoció.

Sin embargo, el momento más emotivo de su declaración fue cuando se dirigió a la hinchada, marcando un pacto de lealtad. “Quiero agradecerle a mi señora, a mi hijo, a mis amigos y en especial a la gente de la U que desde el día uno hasta hoy me siguen apoyando y siguen confiando en mí. Ahí es donde se ven los verdaderos, en las buenas y en las malas y aquí la gente en las malas siempre está, siempre me brinda su apoyo“.

En síntesis…

El 2-0 ante Everton fue una liberación para Leandro Fernández, quien tras anotar, entregó una de las declaraciones más sinceras del año.

El argentino mostró una notable autocrítica: reconoció su bajo nivel y validó su suplencia ante Lucas Assadi, quien “aprovechó la oportunidad”.