Universidad de Chile dejó atrás su aventura internacional y se prepara para enfrentar a Huachipato por la Liga de Primera 2025. El conjunto laico irá hasta el sur del país para intentar conseguir los tres puntos.

En la antesala de dicho compromiso, Gustavo Álvarez goza de un importante alivio. En plena tempestad del club, el director técnico tiene la opción de desprenderse –en gran medida– de una responsabilidad.

¿Qué pasó? El entrenador puede visitar al elenco de Talcahuano sin tener que, necesariamente, utilizar a un jugador sub-21 (aunque sí o sí debe contemplar uno en planilla). La normativa juvenil pasará a segundo plano para los azules.

La razón: John Cortés sumará minutos debido al llamado que recibió de La Roja para disputar el Mundial sub-17 en Qatar. Tal citación al delantero le entregará una mano al cuerpo técnico de los estudiantiles.

La participación de John Cortés en el Mundial sub-17 le dará una mano a Universidad de Chile en el minutaje juvenil.

Debido a que cuenta con su promesa en el certamen internacional (finaliza el 27/11), Universidad de Chile registrará 63′ por partido hasta la fecha 28 del Campeonato Nacional. Tras ello, deberá acudir a otros nombres del plantel.

Reglamento de la Liga de Primera 2025: ¿Cómo está Universidad de Chile?

En la previa del duelo mencionado, Universidad de Chile acumula 1.555 minutos de 1.890′ exigidos por el reglamento. Por eso, debe sumar 335′ en los seis encuentros que aún debe afrontar.

El sub-21 que más ha aportado en el minutaje juvenil esta temporada es Lucas Assadi. Tiene 829′ y tras él se ubica Flavio Moya con 540′ en 24 fechas jugadas por Universidad de Chile.

En síntesis…