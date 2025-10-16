La semifinal de ida de la Copa Sudamericana que disputarán Universidad de Chile y Lanús empieza a generar una gran expectativa tanto en Chile como en Argentina.

Los fanáticos del Romántico Viajero esperan que su equipo logre sacar ventaja en el Estadio Nacional, mientras que los simpatizantes del Granate confían en la experiencia de su plantel para sorprender fuera de casa.

Las plataformas digitales y aplicaciones de mensajería se han convertido en un termómetro del sentimiento popular.

La encuesta del Whatsapp de la Copa Sudamericana y sus resultados

Una de las más llamativas fue la encuesta realizada a través del WhatsApp de la Copa Sudamericana, que permitió a los hinchas elegir a su favorito para el primer duelo de la serie.

La iniciativa reunió más de 10 mil votos, reflejando la intensidad de la fanaticada. La pregunta era simple: “¿Quién de los dos será finalista?

Los resultados muestran una clara ventaja de Lanús, con 8.500 votos frente a los 2.300 de la U.

Así van las votaciones hasta la realización de esta nota | FOTO: Captura

Más allá de los porcentajes, la encuesta refleja la pasión y la emoción que genera esta llave continental, anticipando un encuentro que promete ser intenso y disputado. Los hinchas ya dejaron su veredicto virtual antes de que ruede la pelota en el Estadio Nacional, mostrando que la previa también es parte del espectáculo.

Universidad de Chile vs. Lanús: día y hora

El jueves 23 de octubre a las 19:00 horas, Universidad de Chile recibirá en un vacío Estadio Nacional la visita de Lanús, compromiso válido por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.