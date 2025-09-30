Universidad de Chile se encuentra hoy en día dentro de los cuatro mejores equipo de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ ahora afrontarán la fase de semifinales y deben enfrentarse ante Lanús de Argentina.

Para este partido, en el ‘Romántico Viajero’ ha existido una importante interrogante y esta es sobre su partido de ida ante los ‘Granates’, en la que no se conoce aún donde la U hará de local.

La gran duda está sobre la disponibilidad del Estadio Nacional, recinto que hoy en día está en manos de la FIFA por lo que es el Mundial Sub 20, que se disputa en nuestro país y que termina de ser ocupado el domingo 19 de octubre.

El duelo de ida entre Universidad de Chile y Lanús esta pactado para el 23 de octubre a las 19:00 horas, cuatro días después del último partido del Mundial sub 20.

A pesar de que para dicha fecha el Estadio Nacional no tendría ningún evento estipulado por parte de FIFA, en los últimos días el ministro Jaime Pizarro declaró en Radio ADN que el recinto de Ñuñoa no estaría disponible para dicho encuentro.

“En principio yo imagino que no, salvo que existan condiciones que después lo cambien”, declaró.

En la U confían en poder contar con el Nacional | Foto: Photosport

La U se ilusiona con poder contar con el Estadio Nacional

En las últimas horas, el periodista Gonzalo Fouillioux informó en el programa ‘Balong Radio‘ que desde la Universidad de Chile existe mucha ilusión de poder contar con el Estadio Nacional para el partido de ida ante Lanús.

El comunicador señaló que desde la dirigencia azul hay mucho optimismo de poder contar con este recinto para el duelo ante los argentinos y en donde harán todos los esfuerzos para regularizar el recinto de Ñuñoa tras la realización del Mundial y dejarlo operativo para el duelo ante Lanús.

A pesar de que los ‘Azules’ jugarán sin público este partido, desde la directiva tienen claro que el jugar en el Estadio Nacional es un plus importante para el equipo y que aquello, puede ser fundamental para esta serie.