Universidad de Chile ya empieza a alistarse para lo que es su nuevo gran desafío internacional, en la que los ‘Azules’ deberán enfrentarse ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Antes del viaje a Lima, el defensor Matías Zaldivia habló con los medios en el Aeropuerto de Sanatiago y se refirió a las sensaciones del plantel previo a este partido, en la que avisa que es positivo tras haber sido campeón de la Supercopa.

“El partido del otro día nos dejó con buenas sensaciones, así que con muchas esperanzas de hacer un buen partido en Perú”, partió señalando Zaldivia.

En esa línea, el zaguero azul mandó un importante mensaje al conjunto peruano para este duelo, en la que avisa que el equipo de Gustavo Álvarez va con todo para dar la sorpresa.

“Haber conseguido un campeonato es algo importante para el envión ánimico para poder ir a Perú, sabemos que tenemos una llave complicada, pero el envión del domingo nos va a servir mucho“, remarcó el defensa.

Mirando lo que será su rival, el ‘Mati’ sabe que el conjunto de Néstor Gorosito es un equipo que posee de grandes cualidades en la zona de ataque, en la que sabe que tendrán que hacer un buen partido para neutralizar al rival.

Zaldivia habló previo a este importante duelo | Foto: Photosport

“Es un gran equipo, que están pasando un gran momento, con delanteros y extremos muy rápidos, lo veremos más con detenimiento en Perú, pero sabemos que es un gran equipo“, explica.

Zaldivia sueña con la Sudamericana

Finalmente, Zaldivia fue consultado sobre si la Copa Sudamericana es un objetivo claro dentro de la Universidad de Chile, en la que ni dudó con su respuesta, indicando que irán paso a paso por esta competencia continental.

“Sí obvio (es un objetivo ser campeón), al principio sabemos que teníamos cuatro campeonatos, solo quedamos fuera de la Copa Chile, en los otros tres estamos ahí”, cerró.