Universidad de Chile se alista a tomar una compleja decisión en el mercado de fichajes. La secretaría deportiva, en conjunto al cuerpo técnico, tendrán que determinar quién será el goleador de la edición 2026 del plantel.

Es por eso que Cristián Caamaño conversó con BOLAVIP Chile y entregó su visión. Para él, hay un jugador que ya no convenció, por lo que la cúpula institucional tiene que buscar en otro lado.

¿A quién se refirió? Aludió al caso de Lucas Di Yorio, que concluye su préstamo en diciembre de 2025. Si los azules quieren quedarse con él, tendrán que desembolsar 2,5 millones USD por el 100% de su pase.

“No resultó. En un equipo que es el máximo goleador del año, el ‘9’ titular no puede tener 11 tantos (en la Liga de Primera). Si Lucas Assadi no aparecía en la segunda rueda, la U se moría de pena en el arco rival”, señaló.

En dicha línea, agregó: “La U necesita un poder confiable y él ya no lo es. Si hubiese tenido un sprint final de 6-7 goles, vaya. Pero después del partido con Palestino, solo tuvo titularidades y no hizo ni uno. No es confiable“.

Cristián Caamaño rechazó la continuidad de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile

Durante la vigente campaña, el atacante argentino ha disputado un total de 40 partidos con la escuadra laica. En dichos encuentros, convirtió 13 goles y aportó con tres asistencias.

¿Qué pasará con su futuro? Dependerá de Universidad de Chile, que tiene la opción de compra sobre su pase. Si no se ejecuta, tendrá que volver a Athletico Paranaense.

En resumen: