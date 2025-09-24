Todos los ojos de los hinchas de Universidad de Chile y de Alianza Lima se centran en el crucial encuentro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Con el 0-0 de la ida, ambos equipos saben que un solo gol puede definir quién avanza a las semifinales, y la presión se sentirá incluso sin público en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El ganador de la serie se medirá ante Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, que viene de vencer al poderoso Fluminense en una llave de cuartos muy disputada.

El sueldo de Gustavo Álvarez vs. el de Néstor Gorosito

En medio de la expectación por el partido, también llama la atención cuánto ganan los estrategas detrás de cada equipo.

Gustavo Álvarez, DT campeón con Huachipato, percibe en la U un sueldo mensual de 50 mil dólares según el sitio Top Mercato, equivalentes a 47 millones de pesos chilenos . Esto se traduce en 600 mil dólares anuales aproximadamente.

Por su parte, Néstor Gorosito, recordado exjugador de Universidad Católica, recibiría la no menospreciable cifra de 30 mil dólares por mes, lo que hace que en una temporada, perciba un total de 360 mil dólares al año.

Néstor Gorosito es uno de los entrenadores mejores pagados del fútbol peruano | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La diferencia entre ambos sueldos también muestra cómo las economías y prioridades de cada club se reflejan en sus entrenadores.

¿A qué hora se disputará el partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima?

Cabe destacar que el duelo se jugará este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.