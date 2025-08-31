Universidad de Chile fue derrotada 1-0 por Colo Colo en el Superclásico. El conjunto azul no pudo vencer al archirrival en el Estadio Monumental y se aleja cada vez más del título.

A pesar de comenzar el encuentro de buena manera, la expulsión de Franco Calderón le costó caro al cuadro laico. Una tarjeta roja que fue cuestionada por un recordado atacante del club.

¿De quién se trata? De Cristián Olguín. En conversación con BOLAVIP Chile, el referente de los azules se lanzó contra el arbitraje: apuntó contra Cristián Garay. Para él, con 11 jugadores en cancha se le ganaba a los de Macul.

“Es una pena ya que con esto hay que despedirse del título. Son casi 15 puntos. Lamentablemente hemos perdido en un clásico, creo que la U estaba jugando bien cuando estaban 11 contra 11″, comenzó indicando.

“Era superior a Colo Colo, pero otra vez los árbitros ayudando. Porque yo creo que era para amarilla la tarjeta de (Franco) Calderón, pero todos sabemos que a Colo Colo siempre lo ayudan“, agregó.

El recordado delantero de Universidad de Chile no quedó conforme con el arbitraje ante Colo Colo.

El lamento de Universidad de Chile

Finalmente, el recordado delantero de los azules expresó su desazón por lo ocurrido. Tenía plena confianza en el triunfo antes de que su equipo quedara con uno menos.

“La U 11 contra 11 era superior, tuvo en los primeros minutos tres ocasiones de gol, tuvo un palo. No, yo creo que si hubiese jugado 11 contra 11 en el partido entero, la U lo gana”, cerró.