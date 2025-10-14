Universidad de Chile volvió a celebrar en el fútbol chileno y todo esto tras sumar un valioso triunfo en el Estadio Santa Laura, en la que se impuso por 2-1 ante Palestino en un duelo crucial por la lucha al Chile 2.

En lo que fue este duelo, el ídolo azul Diego Rivarola comentó en el programa ‘F90’ de ESPN este partido y deslizó una importante crítica a pesar de la victoria, en la que cuestionó la decisión de otorgar el penal a Nicolás Guerra, situación que fue clave en el encuentro.

“El penal cambia el rumbo total del partido, me parece que era un triunfo contundente de la U, los primeros minutos fue muy superior y el 3-0 era justo y determinante y a la U se le complica todo, lo del penal no es un tema menor”, parte señalando Rivarola.

Siguiendo en su explicación, el histórico ex goleador de la U remarcó que estas situaciones de otorgar penales a otros compañeros que no son los encargados de ejecutar, se dan en otras instancias, cuando los partidos están más avanzados o hay una mayor diferencia, algo que estaba lejos de ocurrir en el duelo.

El penal de Guerra sigue siendo tema | Foto: Photosport

“En el minuto 70-80 puedes darte esa licencia (de dar un penal), pero cuando van 20 minutos, me parece que es un riesgo innecesario, sobre todo cuando tienes designado a un pateador y que le pega tan bien a los penales y yo creo que Guerra es el tercero, siempre hay dos o tres pateadores”, remarcó.

Rivarola pide que esta acción no se repita

Finalmente, Rivarola espera que esta situación no se vuelva a vivir dentro de la Universidad de Chile, en donde esta polémica decisión le pudo terminar costando el partido a los ‘Azules’ ante un rival directo en el torneo.

“No era el momento, porque te puede pasar esto, al final salió mal, la actitud es buena, porque te habla de un liderazgo que piensan por Nico, pero correr ese riesgo, te puede salir bien o mal y yo siento que le salió mal y le pudo costar muy caro a la U. Era un 3-0 que cerraba el partido y daba una tranquilidad, incluso podía caminar de mejor forma el partido”, cerró.