Hay molestia en Universidad de Chile por la derrota en el Clásico Universitario en el nuevo Claro Arena donde la U perdió 0-1 con gol de Alfred Canales.

La crítica cayó mayormente en Gustavo Álvarez y la forma en que encaró el partido, pero, el ex técnico azul Héctor Pinto conversa con BOLAVIP y le da un alto grado de responsabilidad a los jugadores.

“Se les olvidó que era un clásico, un clásico se juega con otra intensidad, con otra dinámica”, afirmó el estratega campeón con la U en 2004.

Según el recordado Negro, “los jugadores tienen que jugar como es un clásico, en el primer tiempo fueron muy erráticos, no controlaron el balón, ni el juego, la Católica presionó, la U fue pasiva en la dinámica que le hemos visto”.

Y si de críticas se tratan, a Héctor Pinto no le gustó el desempeño de los laterales, tanto Nicolás Fernández por derecha, como Antonio Díaz por izquierda, no entraron nunca en sintonía.

Héctor Pinto criticó a los jugadores de la U.

“Los laterales parecían amarrados, capaz que fue una cuestión táctica, creo que la U respetó mucho a la Católica, algo está pasando, no sé si estamos pensando sólo en la Sudamericana, no se toma con seriedad el torneo”, cerró.