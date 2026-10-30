Eduardo Vargas entrega una noticia que alegra a todo el hincha de la U: “Yo creo que sí”

El delantero azul, Eduardo Vargas habló en la previa al Clásico Universitario entre la U y la UC.

Universidad de Chile ya prepara sus últimos detalles para lo que será una nueva fecha dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante la Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario.

En esta jornada, el delantero azul, Eduardo Vargas conversó con la prensa previo a este duelo clave en el torneo nacional, en donde el crack azul dejó su reflexión al buen momento que vive con el club de sus amores.

“Estoy muy conforme con el rendimiento que he tenido este año, me he preparado de la mejor manera como nunca me había preparado y eso se refleja en cancha”, partió señalando Vargas.

Siguiendo en aquello, ‘Turboman’ explicó que hoy en día se encuentra muy feliz de tener su reencuentro con la camiseta de la Universidad de Chile, retorno que se hizo complejo en un momento, pero que pudo lograr felizmente para el goleador.

Vargas habla de su presente en la U | Foto: Photosport

“Estoy pasando por un lindo momento personalmente, feliz de estar pasándolo con esta camiseta, en el 2011 viví buenos momentos y me fui con un cariño enorme de la gente y el club”.

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“Volver acá costó un poco, pero estamos de vuelta y muy motivado para seguir mejorando y lo que más me importa a mí es ayudar al equipo que gane, después vienen los goles y” los campeonatos”, remarcó.

Finalmente, a Vargas se le consultó sobre su permanencia de cara a la próxima temporada en lo que serán los 100 años de la Universidad de Chile, en la que ilusionó a los hinchas con su respuesta: “Sí, yo creo que sí (me quedó)”.