Figura de Universidad de Chile confirmó que renovó contrato para 2027: “Está todo firmado”

Uno de los inamovibles de Fernando Gago confirmó que extendió su vínculo para la próxima temporada donde la ilusión es jugar la Copa Libertadores.

Universidad de Chile comienza a asegurar piezas de su plantel para la próxima temporada y una de ellas es Marcelo Morales. El lateral izquierdo de 23 años confirmó que renovó su contrato con el cuadro azul, por lo que seguirá defendiendo al club durante 2027.

El defensor, que regresó a comienzos de año desde New York Red Bulls en condición de préstamo, reveló que el acuerdo ya está completamente cerrado. En diálogo con TNT Sports, en la previa del Clásico Universitario, aseguró: “Ya estamos, está todo firmado, ya se arregló todo. Gracias a Dios salió todo bien. Estoy en casa”.

Además de confirmar su continuidad, Morales manifestó su ilusión de disputar la Copa Libertadores con la U, un objetivo que no pudo cumplir en su anterior etapa antes de partir al fútbol estadounidense.

“Jugar una Copa Libertadores es algo que todos sueñan, más con el club de tus amores. El año pasado no pude porque salió todo el tema de la venta (a New York Red Bulls)”, comentó.

Finalmente, el lateral destacó lo especial que será vivir el torneo continental con la camiseta azul y junto a sus cercanos: “Lo voy a disfrutar bastante, mi familia igual y van a querer ir al estadio o me van a ver desde la casa, así que feliz”, concluyó.