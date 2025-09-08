La CONMEBOL le dejó caer el mazo con fuerza a Universidad de Chile la semana pasada, donde determinó que el cuadro azul no podrá tener público en las tribunas por los próximos 7 partidos tanto de local como de visitante.

La medida cayó como una patada en el estómago a la cúpula alta de Azul Azul, quienes encuentran desproporcionado el fallo y buscarán reducir la sanción del público local aduciendo que, en esta materia, los hinchas azules han tenido un comportamiento impecable.

La U buscará bajar sanción. | Foto: Photosport

Eso sí, las aspiraciones de la U se podrían encontrar con una férrea respuesta de la CONMEBOL y uno de los mejores ejemplos está en la vereda de al frente con los castigos que el ente rector del fútbol sudamericano le impuso a su archirrival.

Colo Colo, cuando fue sancionado por los incidentes ante Fortaleza de Brasil en el Estadio Monumental, sufrió un castigo de 5 partidos sin público local y visitante, pese a que los incidentes ocurrieron en Chile.

Así las cosas, la U buscará reducir la sanción, pero tiene un antecedente fresco de que CONMEBOL sanciona con dureza para ambos lados y, muy probablemente, la U va a tener que estar 7 partidos de local sin poder tener hinchas en sus tribunas pese a que en Chile los hinchas se comportaron a la altura.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de Copa Sudamericana?

Universidad de Chile deberá enfrentar el 18 de septiembre a Alianza Lima en Perú, mientras que la revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana será el 25 del mismo mes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.