Universidad de Chile se remeció con un tremendo terremoto en las últimas horas y todo esto tras lo que fue el sorpersivo anuncio de su entrenador, Gustavo Álvarez, quien señaló que no seguiría en el club para la próxima temprorada.

Esta situación sin duda que ha generado un tremendo conflicto en la interna de los ‘Azules’, quienes hoy tienen que poner el foco en lo que es un importante partido dentro de la Liga de Primera ante Coquimbo Unido.

Previo a este partido, desde la Universidad de Chile hicieron notar su descontento con lo que fueron los dichos de Gustavo Álvarez de una polémica forma, la que fue descubierta por los hinchas de la U.

El feroz desaire de la U a Álvarez

En esta jornada, tal como lo hace el club previo a los partidos, dieron a conocer a sus jugadores convocados para el duelo de hoy, en la que esta publicación contó con una particular acción.

Álvarez recibe un importante desaire en la U | Foto: Photosport

En todas las oportunidades anteriores, el nombre de Gustavo Álvarez siempre decía presente en esta publicación, tal como lo fue en el duelo pasado ante O’Higgins de Rancagua: Revisa los 19 citados por Gustavo Álvarez para enfrentar a O’Higgins.

Pero para este duelo ante Coquimbo Unido, un día después de los dichos del DT, desde la Universidad de Chile decidieron omitir el nombre de Gustavo Álvarez dentro de esta publicación, acción que los hinchas lograron identificar.

“Revisa a los 18 citados para enfrentar a Coquimbo Unido, a las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura“, fue lo que apareció en el enunciado azul, sin nombrar al DT azul.

Las palabras de Gustavo Álvarez sin duda que seguirán generando reacciones, en la que incluso se espera que en esta jornada algún importante personaje dentro del club pueda alzar la voz a lo que fueron los dichos del estratega.

En Síntesis…

