El agónico empate 2-2 que Universidad de Chile le rescató a Lanús en el Estadio Nacional por la semifinal ida de la Copa Sudamericana sigue sacando ronchas al otro lado de la cordillera.

La llave quedó completamente abierta para la revancha en Buenos Aires, pero en el análisis postpartido algunos comunicadores trasandinos escalaron la crítica futbolística hacia el terreno de las acusaciones directas.

El caso más notorio fue el del periodista argentino Lucas González Diez, reconocido hincha de Independiente de Avellaneda, quien lanzó graves acusaciones de favoritismo hacia el Romántico Viajero.

Grave acusación de periodista hincha de Independiente contra la U

Visiblemente molesto, el comunicador trasandino apuntó en el programa Cuidemos El Fútbol (CEF), del canal de YouTube AZZ, primero a las designaciones arbitrales, para luego lanzar una acusación directa contra el ente rector del fútbol sudamericano.

“Me sorprende que Daronco haya dirigido los dos partidos de ida contra equipos argentinos de la U (…) ¿Es una Sociedad Anónima la U? Maneja mucha guita, gran tráfico de influencia ¿no?”, lanzó de entrada.

Anderson Daronco ha sido duramente criticado por los argentinos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No es un mal equipo, pero tiene el acompañamiento de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, sentenció.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.