Universidad de Chile logró rescatar un valioso empate 2 a 2 ante Lanús en un Estadio Nacional sin hinchas, en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo de Gustavo Álvarez no mostró su mejor versión en el primer tiempo y se fue 0 a 2 abajo en el marcador, pero ya en la segunda parte pudo reaccionar a tiempo para igualar un encuentro que se le había puesto cuesta arriba desde los primeros minutos.

El empate dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha en Buenos Aires, donde se definirá a uno de los finalistas del certamen continental.

El gol de Charles Aránguiz le dio vida a la U en la Sudamericana | FOTO: Andres Pina/Photosport

El lapidario análisis de Liberman tras el 2-2 de la U vs. Lanús

En medio de los análisis posteriores, uno de los más duros fue el del periodista argentino Martín Liberman, quien en su programa de Youtube llamado Liberman En Línea no se guardó nada al evaluar el rendimiento de los azules y compararlo con el del Granate.

El “Colorado” fue directo en su apreciación del partido. “No me gustó la U, no me gustó la U. Tuvo coraje, consiguió empatar, pero no me gustó”, declaró el reconocido comunicador trasandino.

Profundizando en su análisis del juego azul, el comunicador señaló la debilidad que, a su juicio, mostró el equipo chileno durante la primera mitad del encuentro: “El primer tiempo careció de ideas, no tenía claridad. Pero bueno, podés jugar mal también, esto no significa que no sea un buen equipo”, agregó.

Finalmente, Liberman cerró su intervención sentenciando que “para mí Lanús es más”.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.