Los cuartos de final de la Copa Sudamericana para Universidad de Chile arrancarán este jueves 18 de septiembre, día en que los azules deben enfrentar a Alianza Lima en tierras peruanas por el compromiso de ida.

El cuadro azul avanzó a esta instancia tras superar a Independiente de Avellaneda, llave que se terminó resolviendo en los escritorios de la CONMEBOL y que determinó, además, que la U no podrá llevar público de local y visitante por los próximos 7 partidos.

Dicha sanción que cae sobre los azules obligó a Alianza Lima a hacer un operativo de seguridad imponente, donde evitarán a toda costa que tan solo un hincha azul se pueda acercar a las inmediaciones del estadio.

Alianza Lima se resguarda tras lo sucedido en Argentina. | Foto: Photosport

Según pudo corroborar Bolavip Chile en Perú, Alianza Lima dispondrá de alrededor de 1400 policías y 300 efectivos de seguridad privada, quienes estarán encargados de garantizar la seguridad antes, durante y después del encuentro entre chilenos y peruanos.

Adicional a lo anterior y debido al historial negativo reciente de Universidad de Chile y el comportamiento de su público, CONMEBOL envió a dos oficiales de seguridad que estarán muy atento a todo lo que pueda suceder.

Así las cosas, Universidad de Chile se presentará en Perú con un clima absolutamente hostil y en contra, donde tendrá que soportar la presión si quiere rescatar un resultado positivo pensando en la vuelta.

La U sale del Nacional

Universidad de Chile no puede hacer de local en el Estadio Nacional por los preparativos para el Mundial Sub 20, situación que obligó al cuadro universitario a mudar su localía al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.