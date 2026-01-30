El Estadio Nacional vive una tarde especial en la Liga de Primera 2026. Universidad de Chile debuta en el certamen nacional ante Audax Italiano, pero antes del pitazo inicial, la hinchada azul regaló un momento inolvidable.

En la previa al encuentro, la alineación titular que mandó al terreno de juego Francisco Paqui Meneghini fue dada por los altoparlantes.

En ese sentido, Lucas Assadi fue el jugador más aplaudido por los hinchas bullangueros. El canterano azul se ha ganado el corazón de los simpatizantes gracias a sus buenas actuaciones en la última temporada.

Charles Aránguiz aparece en el segundo lugar de los más aplaudidos. El Príncipe será el eje del mediocampo azul junto al paraguayo Lucas Romero, quien llegó esta temporada a la U.

Lucas Assadi y Charles Aránguiz son dos de los jugadores más queridos por los hinchas de la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

En el tercer puesto fue para Matías Zaldivia, quien fue uno de los puntales del Chuncho en la última temporada.

¿Dónde ver el partido entre Universidad de Chile vs. Audax Italiano?

El compromiso entre Universidad de Chile y Audax Italiano está siendo transmitido por TNT Sports mientras que podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Chile.