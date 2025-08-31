Universidad de Chile enfrentará un duelo crucial este domingo en su pretensión por darle caza al escapado Coquimbo Unido en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. La U visitará el Monumental para enfrentar a Colo Colo en lo que será el Superclásico 198 del fútbol chileno.

Los azules llegan a Macul con dos importantes bajas: el portero Gabriel Castellón, quien sufrió una lesión en el primer tiempo del cancelado choque ante Independiente por Copa Sudamericana; y el volante Israel Poblete, quien sufrió un desgarro en la derrota ante Audax Italiano hace un par de semanas.

Toselli reemplazará a Castellón en la portería azul (Photosport).

Ambos jugadores serán baja frente a Colo Colo, y en la previa al compromiso el cuerpo médico de los azules entregó un parte médico y actualizó el estado de ambos jugadores, quienes serán reemplazados por Christopher Toselli y Javier Altamirano.

De acuerdo al reporte de la U, Israel Poblete padece un “desgarro muscular isquiotibial” y se encuentra en proceso de rehabilitación. Misma situación para el portero formado en Santiago Wanderers quien también sufrió un “desgarro muscular isquiotibial”.

De esta forma, la U alineará con Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.