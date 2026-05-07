Luego de que Matías Zaldivia expresara públicamente su deseo de extender su vínculo con Universidad de Chile más allá de diciembre de 2026, las reacciones no se hicieron esperar.

Este jueves en el Centro Deportivo Azul, el defensor Matías Zaldivia se refirió al término de su contrato con la U (diciembre de 2026) y su intención de seguir defendiendo la camiseta del Chuncho.

Para la leyenda azul, Héctor Hoffens, la importancia del defensa en el esquema de Fernando Gago trasciende lo netamente futbolístico. Al ser consultado por el rendimiento del central, el histórico puntero no escatimó en elogios.

“Yo creo que ha sido un jugador fundamental, importante, como jugador y como líder”, afirmó el Chico en conversación con BOLAVIP, destacando que el defensor ha sabido ganarse un lugar de privilegio en el camarín laico.

Ante la disposición del jugador por mantenerse en el Centro Deportivo Azul, Hoffens envió un recado directo a los altos mandos de Azul Azul. “La U tiene que ponerse las pilas y renovarle contrato”, sentenció el referente, argumentando que encontrar piezas de esa jerarquía en el mercado nacional no es tarea sencilla. Según su visión, la institución debe actuar con rapidez para evitar cualquier incertidumbre sobre el futuro de su zaga.

Héctor Hoffens pide la renovación de Matías Zaldivia.

La mística de vestir la camiseta de la U

Hoffens también se refirió al sentido de pertenencia que ha desarrollado Zaldivia, pese a su pasado en el archirrival. El “Chico” destacó que el jugador entiende perfectamente el peso de la institución en la que se encuentra.

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“Él sabe perfectamente que no es lo mismo estar en cualquier equipo que en la U. Yo creo que él lo tiene clarísimo, ha estado en los dos equipos grandes y sabe que el equipo más grande y más lindo es la U”, enfatizó el histórico.

El cariño de la gente y la madurez del jugador

A pesar de las dudas iniciales que pudo generar su llegada, el defensor ha revertido las críticas con actuaciones sólidas. Hoffens reconoce que el jugador ha sabido manejar la presión de un club de alta exigencia. “Él sabrá, tú sabes que la gente de repente te desecha ahí, pero él lo tiene clarísimo”, reflexionó el exjugador, valorando la madurez con la que el central ha enfrentado su etapa en el “Romántico Viajero”.