El periodista perdió la paciencia con el campeón de América. No quiere escuchar más rumores sobre su posible arribo a Universidad de Chile.

Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes y por ello Héctor “Tito” Awad tiene más que clara su postura: le cerró las puertas a una de las eventuales incorporaciones para el segundo semestre.

En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista perdió la paciencia con los rumores que vinculan a Alexis Sánchez al club de sus amores. Para él, solamente es una mera especulación.

Por ello, el comunicador llamó a no pensar más en el campeón de América. Es que para él, no hay posibilidad alguna de que firme en el conjunto estudiantil a sus 37 años. Le bajó el telón a la teleserie.

“Ya fue ya. Le agradezco hasta el infinito todo lo que hizo por Chile, hasta el infinito. Pero insisto, que se deje h… y deje tranquilo al mundo del fútbol“, comenzó señalando.

Sobre tal punto, agregó: “Yo creo que pasado pisado. La historia hay que reconocerla, pero me parece que está en las primeras planas por querer ser y seguir siendo el grande que fue antes“.

Tito Awad no quiere saber nada más de Alexis Sánchez a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Publicidad

¿Llega a Universidad de Chile? La situación de Alexis Sánchez

Cabe consignar que el jugador en cuestión concluye su contrato con Sevilla FC el 30 de junio de 2026. Todo indica que no renovará su vínculo con la escuadra española.

Durante la presente campaña, Alexis Sánchez ha disputado una totalidad de 26 encuentros. En dichos compromisos, ha convertido cuatro goles y ha aportado con una asistencia.

En resumen:

El periodista Héctor “Tito” Awad descartó el posible fichaje de Alexis Sánchez por la U.

descartó el posible fichaje de por la U. Alexis Sánchez termina su contrato vigente con el Sevilla FC el 30 de junio de 2026.

termina su contrato vigente con el el 30 de junio de 2026. El delantero registra cuatro goles y una asistencia en 26 partidos de la presente campaña.